Як повідомляють у соцмережах, чоловік зайшов у відділення банку з великим наплічником З нього начебто стирчали проводи.
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Захоплення заручників у Сбербанку
Інцидент стався вранці 7 липня у відділенні на Червишевському тракті. Чоловік був у медичній масці і з великим рюкзаком нібито із саморобною бомбою. Він погрожував усе підірвати і захопив у заручники працівників банку.
Чоловік, який у Тюмені захопив заручників у банку / Фото 112
За даними поліції, заручниками стали двоє працівників банку. У ЗМІ повідомляють, що заручниками стали троє людей.
На місце одразу ж виїхали силовики і екстрені служби. Через інцидент довелося евакуювати 50 мешканців будинку, у якому розташоване відділення банку.
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