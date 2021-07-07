Як повідомляють у соцмережах, чоловік зайшов у відділення банку з великим наплічником З нього начебто стирчали проводи.

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Захоплення заручників у Сбербанку

Інцидент стався вранці 7 липня у відділенні на Червишевському тракті. Чоловік був у медичній масці і з великим рюкзаком нібито із саморобною бомбою. Він погрожував усе підірвати і захопив у заручники працівників банку.



Чоловік, який у Тюмені захопив заручників у банку / Фото 112

За даними поліції, заручниками стали двоє працівників банку. У ЗМІ повідомляють, що заручниками стали троє людей.

На місце одразу ж виїхали силовики і екстрені служби. Через інцидент довелося евакуювати 50 мешканців будинку, у якому розташоване відділення банку.

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