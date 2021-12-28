Отделение захватил Эдин Бегзич из города Бар. Он обнародовал видео, в котором объяснил свою позицию. По его словам, банк украл деньги у честных рабочих.

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У мужчины есть взрывчатка

После этого мужчина продемонстрировал самодельную взрывчатку – якобы с пультом дистанционного управления, а также коктейли Молотова. Пообещал, что будет драться до конца.

Что происходит на месте

Полиция уже оцепила ближайшие улицы. На месте работают саперы. Из ближайших зданий эвакуировали людей.

О возможных заложниках пока нет информации.



Отделение банка / Фото CDM

Полиция оцепила улицы, смотрите видео:

Похожий инцидент в России

В июле 2021 года российские Тюмени захватили заложников в отделении Сбербанка. Преступник требовал 15 миллионов рублей выкупа и также угрожал взорвать банк.

Впоследствии мужчину задержали. В российских телеграм-каналах писали, что злоумышленник не в своем уме. Он якобы признался, что состоит на учете в психбольнице.

Когда правоохранители проверили его рюкзак, то никакой взрывчатки там не обнаружили.