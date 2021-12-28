Відділення захопив Едін Бегзіч із міста Бар. Він оприлюднив відео, в якому пояснив свою позицію. За його словами, банк вкрав гроші у чесних робітників.

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Чоловік має вибухівку

Після цього чоловік продемонстрував саморобну вибухівку – нібито з пультом дистанційного керування, а також коктейлі Молотова. Пообіцяв, що буде битися до кінця.

Що відбувається на місці

Поліція вже оточила найближчі вулиці. На місці працюють сапери. З найближчих будівель евакуювали людей.

Про можливих заручників наразі немає інформації.



Відділення банку / Фото CDM

Поліція оточила вулиці, дивіться відео:

Схожий інцидент у Росії

У липні 2021 року російській Тюмені захопили заручників у відділенні Сбербанку. Злочинець вимагав 15 мільйонів рублів викупу і також погрожував взірвати банк.

Згодом чоловіка затримали. У російських телеграм-каналах писали, що зловмисник несповна розуму. Він начебто зізнався, що перебуває на обліку у психлікарні.

Коли правоохоронці перевірили його рюкзак, то ніякої вибухівки там не виявили.