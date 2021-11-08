Зокрема покарання вимагали прокурори Офісу генпрокурора у Верховному Суді. Про це розповіли 8 листопада.
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Взяв заручників та погрожував підпалом: суд ув'язнив чоловіка на 7 років
Прокурори Офісу генпрокурора у Верховному суді домоглися справедливого покарання для мешканця селищі міського типу Якимівка Запорізької області. За захоплення та тримання заручників його засудили до 7 років ув'язнення,
– розповіли у відомстві.
Зокрема прокурори у суді довели, що:
- 30 травня 2019 року чоловік, увійшовши до приміщення ігрового залу "Космолот", пристебнув працівницю підприємства металевими наручниками;
- він вимагав у представників товариства передати йому 300 тисяч гривень за її звільнення;
- не отримавши грошей, він облив зал бензином та заблокував вхідні двері;
- утримуючи заручницю, він також заборонив пересуватися і залишати касу ще одному працівнику;
- він продовжував вимагати гроші, погрожуючи підпалити гральний заклад разом з людьми.
Поліція у 2019 році оприлюднила фото з місця злочину
Що відомо про захоплення заручників у Маріуполі в 2019 році
- Правоохоронці написали, що вранці 30 травня 2019 року приватна охоронна фірма повідомила – в приміщенні Національної лотереї на проспекті Богдана Хмельницького у Мелітополі, чоловік кайданками тримає жінку в заручниках та погрожує підпалом.
- У поліції пояснили – чоловік вимагав у заручниці погашення кредиту. Коли вона відмовила, прикував кайданками до себе.
- Згодом дістав із сумки пляшки з паливно-мастильною сумішшю, облив приміщення, дістав запальничку та заблокував вхідні двері. На щастя інший працівник встигнув натиснути тривожну кнопку.
- Згодом рятувальники відкрили доступ до приміщення, а поліцейські звільнили заручницю та затримали зловмисника.