В частности наказания требовали прокуроры Офиса генпрокурора в Верховном суде. Об этом рассказали 8 ноября.

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Взял заложников и угрожал поджогом: суд отправил мужчину в тюрьму на 7 лет

Прокуроры Офиса генпрокурора в Верховном суде добились справедливого наказания для жителя поселка городского типа Акимовка Запорожской области. За захват и удержание заложников его приговорили к 7 годам заключения,
– рассказали в ведомстве.

В частности прокуроры в суде доказали, что:

  • 30 мая 2019 года мужчина, войдя в помещение игрового зала "Космолот", пристегнул работницу предприятия металлическими наручниками;
  • он требовал у представителей общества передать ему 300 тысяч гривен за ее освобождение;
  • не получив денег, он облил зал бензином и заблокировал входную дверь;
  • удерживая заложницу, он также запретил передвигаться и покидать кассу еще одному работнику;
  • он продолжал требовать деньги, угрожая поджечь игорное заведение вместе с людьми.

Полиция в 2019 году обнародовала фото с места преступления

Что известно о захвате заложников в Мариуполе в 2019 году

  • Правоохранители написали, что утром 30 мая 2019 года частная охранная фирма сообщила: в помещении Национальной лотереи, на проспекте Богдана Хмельницкого в Мелитополе, человек держит женщину в наручниках заложницей и угрожает поджогом.
  • В полиции объяснили: мужчина требовал у заложницы погашения кредита. Когда она отказала, приковал наручниками к себе.
  • Потом достал из сумки бутылки с горюче-смазочной смесью, облил помещение, достал зажигалку и заблокировал входную дверь. К счастью, другой работник успел нажать тревожную кнопку.
  • Впоследствии спасатели открыли доступ в помещение, а полицейские освободили заложницу и задержали злоумышленника.