В частности наказания требовали прокуроры Офиса генпрокурора в Верховном суде. Об этом рассказали 8 ноября.

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Взял заложников и угрожал поджогом: суд отправил мужчину в тюрьму на 7 лет

Прокуроры Офиса генпрокурора в Верховном суде добились справедливого наказания для жителя поселка городского типа Акимовка Запорожской области. За захват и удержание заложников его приговорили к 7 годам заключения,

– рассказали в ведомстве.

В частности прокуроры в суде доказали, что:

30 мая 2019 года мужчина, войдя в помещение игрового зала "Космолот", пристегнул работницу предприятия металлическими наручниками;

он требовал у представителей общества передать ему 300 тысяч гривен за ее освобождение;

не получив денег, он облил зал бензином и заблокировал входную дверь;

удерживая заложницу, он также запретил передвигаться и покидать кассу еще одному работнику;

он продолжал требовать деньги, угрожая поджечь игорное заведение вместе с людьми.

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