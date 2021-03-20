Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей. Но здесь нет новости – считают в The Washington Post. А вот ответ Владимира Путина – странный.

И не только странная, но и зловещая. Особенно учитывая то, что на подобные (хотя и не такие радикальные) слова Дональда Трампа Россия не реагировала.

К теме Сумасшедшая собака, – Аваков поддержал слова Байдена и тоже назвал Путина убийцей

Трамп называл убийцами многих, и это никого не удивляло

В The Washington Post вспомнили, что подобной риторикой неоднократно пользовался 45 президент США Дональд Трампа. Он охотно называл убийцами людей, которых считал жестокими:

Тех, кто его критиковал во время предвыборной кампании 2016 года, и кредиторов с Уолл-стрит,

Ряд журналистов и СМИ, и просто бандитов (например, из MS-13 – международной преступной группировки).

А вот президента России Владимира Путина Дональд Трамп открыто убийцей не называл. Когда его о Путине спрашивали, Трамп отвечал размыто.

Например, в декабре 2015 в эфире MSNBC ведущий сказал: "Он (Путин – 24 канал) же убивает журналистов, которые с ним не согласны". И Трамп ответил: "Наша страна тоже многих убила".

Когда Трамп уже был президентом, на Fox News ведущий спросил его о Путине, назвав российского президента убийцей. "Убийств много. Думаете, наша страна такая уж невинная?" – ответил Трамп.

В то же время Трамп очень часто заявлял, что жестче вел себя с Путиным и Россией, чем любой другой президент США.

Байден продемонстрировал разницу между ним и Трампом

Что же сделал новый президент США Джо Байден? Он просто символически намекнул на разницу между его подходом к России и подходом предыдущего лидера.

"Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?" – спросил Байдена журналист ABC News.

"Хм. Да, считаю", – ответил Байден.

Журналисты The Washington Post назвали слова Джо Байдена вполне ожидаемыми. Странная, скорее, реакция Владимира Путина (тот ответил детской поговоркой: "Кто обзывается, тот сам так называется").