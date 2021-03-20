Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею. Але тут немає новини – вважають у The Washington Post. А от відповідь Володимира Путіна – дивна.

І не тільки дивна, але й зловісна. Особливо з огляду на те, що на подібні (хоч і не такі радикальні) слова Дональда Трампа Росія не реагувала.

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Трамп називав вбивцями багатьох, і це нікого не дивувало

У The Washington Post пригадали, що подібною риторикою неодноразово користувався 45 президент США Дональд Трампа. Він залюбки називав вбивцями людей, яких вважав жорстокими:

Тих, хто його критикував під час передвиборчої кампанії 2016 року, і кредиторів із Волл-Стріт,

Низку журналістів та ЗМІ, і просто бандитів (наприклад, із MS-13 – міжнародного злочинного угруповання).

А от президента Росії Володимира Путіна Дональд Трамп відкрито вбивцею не називав. Коли його про Путіна запитували, Трамп відповідав розмито.

Наприклад, у грудні 2015 в ефірі MSNBC ведучий сказав: "Він (Путін – 24 канал) же вбиває журналістів, які з ним не згодні". І Трамп відповів: "Наша країна теж багато кого вбила".

Коли Трамп вже був президентом, на Fox News ведучий запитав його про Путіна, назвавши російського президента вбивцею. "Вбивств багато. Гадаєте, наша країна така вже невинна?" – відповів Трамп.

Водночас Трамп дуже часто заявляв, що жорсткіше поводився з Путіним і Росією, ніж будь-який інший президент США.

Байден продемонстрував різницю між ним і Трампом

Що ж зробив новий президент США Джо Байден? Він просто символічно натякнув на різницю між його підходом до Росії й підходом попереднього лідера.

"Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?" – запитав Байдена журналіст ABC News.

"Гм. Так, вважаю", – відповів Байден.

Журналісти The Washington Post назвали слова Джо Байдена цілком очікуваними. Дивна, скоріше, реакція Володимира Путіна (той відповів дитячою приказкою: "Хто обзивається, той сам так називається").

Дивна, адже раніше коментарі Дональда Трампа у стилі "яка різниця, хто вбивця" ніколи не провокували такої. І зловісна, адже як іще трактувати "побажання міцного здоров'я" за таких обставин?