У 81-летнего Байдена часто бывают "словесные ляпы", а республиканцы просто используют это в межпартийной борьбе, а особенно накануне президентских выборов. Между тем информацию о состоянии здоровья президента США опровергла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга во вторник, 2 июля.

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Байден не болеет деменцией

Карин Жан-Пьер на вопрос о возможных заболеваниях президента США уверенно опровергла все слухи.

У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет,

– ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналиста.

К слову, такие вопросы возникают уже не впервые. Так, еще в марте 2024 года ведущий радиостанции WBT также интересовался у Жан-Пьер о возможной деменции у Байдена. Тогда она заявила, что такой вопрос является оскорбительным.

"Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос", – сказала пресс-секретарь Белого дома.