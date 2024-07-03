У 81-річного Байдена часто бувають "словесні ляпи", а республіканці просто використовують це у міжпартійній боротьбі, а особливо напередодні президентських виборів. Тим часом інформацію про стан здоров'я президента США спростувала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу у вівторок, 2 липня.

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Байден не хворіє на деменцію

Карін Жан-П'єр на запитання про можливі захворювання президента США впевнено заперечила усі чутки.

У мене є відповідь для вас. Ви готові до неї? Відповідь – ні,

– відповіла Жан-П'єр на відповідне запитання журналіста.

До слова, такі питання виникають уже не вперше. Так, ще у березні 2024 року ведучий радіостанції WBT також цікавився у Жан-П'єр про можливу деменцію у Байдена. Тоді вона заявила, що таке запитання є образливим.

"Я не можу повірити, що ви ставите мені таке питання. Це неймовірно образливе питання", – сказала речниця Білого дому.