Соответствующее заявление сделал Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента США. Об этом он говорил во время брифинга в четверг, 9 декабря.
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"Ничего об Украине без Украины"
Американский чиновник подчеркнул, что вопрос о границах Украины и путях развития государства – не тема для разговоров с Кремлем. Соответственно, об этом и не говорилось накануне, когда общались Байден и Путин.
Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-то судьбы. Мы не обсуждаем ничего об Украине без Украины,
– пояснил Прайс.
Кроме этого, он заверил, что в ходе переговоров американского и российского президентов не было заключено ни одной сделки. В то же время со стороны США не было и никаких уступок в отношении Украины.
Другие важные заявление из США
- В разговоре с Зеленским Байден пообещал предоставить Украине всю необходимую помощь для защиты от России. "Чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время", – пояснил глава ОП Андрей Ермак.
- Ранее американский лидер пригрозил Кремлю серьезными последствиями в случае нового наступления на Украину. Мол, тогда Россия попадет под санкции, "с которыми Путин еще не сталкивался".
- Во время разговора с Путиным президент США отверг его требование относительно невступления Украины в НАТО. Политик подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому быть в его рядах.
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