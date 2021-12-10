Соответствующее заявление сделал Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента США. Об этом он говорил во время брифинга в четверг, 9 декабря.

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"Ничего об Украине без Украины"

Американский чиновник подчеркнул, что вопрос о границах Украины и путях развития государства – не тема для разговоров с Кремлем. Соответственно, об этом и не говорилось накануне, когда общались Байден и Путин.

Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-то судьбы. Мы не обсуждаем ничего об Украине без Украины,
– пояснил Прайс.

Кроме этого, он заверил, что в ходе переговоров американского и российского президентов не было заключено ни одной сделки. В то же время со стороны США не было и никаких уступок в отношении Украины.

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