Відповідну заяву зробив Нед Прайс, прессекретар Державного департаменту США. Про це він говорив під час брифінгу в четвер, 9 грудня.

Зверніть увагу Байден заявив Зеленському, що дуже любить і поважає Україну, – Єрмак​

"Нічого щодо України без України"

Американський посадовець підкреслив, що питання про межі України та шляхи розвитку держави – не тема для розмов із Кремлем. Відповідно, про це й не мовилося напередодні, коли спілкувалися Байден та Путін.

Це не перемовини щодо обговорення кордонів чи чиєїсь долі. Ми не обговорюємо нічого щодо України без України,

– пояснив Прайс.

Крім цього, він запевнив, що у ході перемовин американського та російського президентів не було укладено жодної угоди. Водночас з боку США не було й ніяких поступок щодо України.

Важливо! Байден та Зеленський упродовж 1,5 години спілкувалися 9 грудня. Політики, зокрема, обмінялися думками щодо результатів нещодавніх перемовин з Путіним.

Інші важливі заява зі США

У розмові зі Зеленським Байден пообіцяв надати Україні всю необхідну допомогу для захисту від Росії. "Щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час", – пояснив глава ОП, Андрій Єрмак.

Раніше американський лідер пригрозив Кремлю серйозними наслідками у випадку нового наступу на Україну. Мовляв, тоді Росія потрапить під санкції, "з якими Путін ще не стикався".

Під час розмови з Путіним президент США відкинув його вимогу щодо невступу України в НАТО. Політик наголосив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому бути в його лавах.

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