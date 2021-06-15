Военный эксперт Игорь Романенко считает, что такое молчание Байдена связано с его встречей с Владимиром Путиным. Она состоится 16 июня в Женеве.

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"Байдену нужно встретиться с Путиным. Он хочет в режиме стабильности продолжать свою деятельность. Для этого не надо обострения, как он считает", – пояснил Романенко.

Он считает, что Германия и Франция также являются зависимыми в сфере экономики и политики. Это может быть также причиной того, почему нет продвижения в нормандском формате.

В НАТО напомнили о коррупции в Украине

В Альянсе заявили, что считают коррупцию в Украине одной из самых больших проблем.

"Это хорошо, что они видят наши серьезные проблемы. Вопрос в том, каким образом это преодолевать. Коррупция есть и в США, но вопрос в ее уровне. Нам надо бороться, чтобы снижать этот уровень", – подытожил Романенко.

К теме. Саммит НАТО состоялся в Брюсселе 14 июня. На нем обсудили важные вопросы, в частности, агрессию России. Главные тезисы читайте здесь.

Романенко объяснил, почему Украина не получает ПДЧ в НАТО: видео