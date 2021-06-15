Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що таке мовчання Байдена пов'язане з його зустріччю з Володимиром Путіним. Вона відбудеться 16 червня у Женеві.

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"Байдену потрібно зустрітися з Путіним. Він хоче в режимі стабільності продовжувати свою діяльність. Для цього не треба загострення, як він вважає", – пояснив Романенко.

Він вважає, що Німеччина і Франція також є залежними у сфері економіки та політики. Це може бути також причиною того, чому немає просування у нормандському форматі.

У НАТО нагадали про корупцію в Україні

В Альянсі вкотре заявили, що вважають корупцію в Україні однією з найбільших проблем.

"Це добре, що вони бачать наші серйозні проблеми. Питання в тому, у який спосіб це долати. Корупція є і в США, але питання в її рівні. Нам треба боротися, щоб знижувати цей рівень", – підсумував Романенко.

До теми. Саміт НАТО відбувся у Брюсселі 14 червня. На нього обговорили важливі питання, зокрема, агресію Росії. Головні тези читайте тут.

Романенко пояснив, чому Україна не отримує ПДЧ в НАТО: відео