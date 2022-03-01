Байден не поддерживает запрос Зеленского о беспилотной зоне над Украиной

Владимир Зеленский призвал ввести в Украину запретную для полетов зону. Джо Байден заявил, что не поддерживает запрос Президента Украины.

Соответствующую информацию сообщили журналисты с ссылкой на Белый дом. Об этом стало известно вечером 28 февраля по Киеву.

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Байден против беспилотной зоны над Украиной

Президент был очень четким, что не намерен посылать американские войска вести войну с Россией. И я думаю, что здесь важно отметить, что, по сути, это был бы шаг в направлении, потому что зона без полетов потребует выполнения,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представительница пояснила, что это потребует развертывания американских военных для обеспечения исполнения, что будет прямым конфликтом.

"Потенциально прямым конфликтом и потенциально войной с Россией, в чем мы не планируем участвовать", – заверила спикер.

Более того, то же мнение высказали и другие американские чиновники:

посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что администрация Байдена "ясно дала понять", что США не будут "впускать сапоги на землю";

добавила: "Мы не собираемся подвергать американские войска опасности. Это значит, что мы также не собираемся подносить американские войска в воздух, но мы будем работать с украинцами, чтобы дать им возможность защищаться".



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