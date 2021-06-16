Не сделал шага навстречу и Путин: не пригласил Байдена посетить Россию. Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции после саммита с Байденом.

Главное Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом

"О душе Байдена не могу сказать"

Относительно того, почему лидеры США и России не обменялись приглашениями, Путин отметил, что для этого "необходимы условия". Правда, не уточнил, какие именно,

На вопрос, что Путин увидел в глазах Байдена, он сказал, что не могу ответить "душу". Впрочем, заметил, что Байден очень взвешенный и конструктивный собеседник.

Напомним, что во время беседы по телефону 7 июня Владимир Зеленский получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом. Поедет в США президент Украины уже этим летом.

Пресс-конференции Путина после саммита с Байденом: смотрите видео

Встреча Байдена и Путина: главное