Не сделал шага навстречу и Путин: не пригласил Байдена посетить Россию. Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции после саммита с Байденом.
Главное Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом
"О душе Байдена не могу сказать"
Относительно того, почему лидеры США и России не обменялись приглашениями, Путин отметил, что для этого "необходимы условия". Правда, не уточнил, какие именно,
На вопрос, что Путин увидел в глазах Байдена, он сказал, что не могу ответить "душу". Впрочем, заметил, что Байден очень взвешенный и конструктивный собеседник.
Пресс-конференции Путина после саммита с Байденом: смотрите видео
Встреча Байдена и Путина: главное
- Джо Байден и Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве в старинной вилле La Grange.
- Встреча продолжалась несколько часов и проходила в двух форматах: узком и расширенном.
- В первом приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр МИД России Сергей Лавров. В более широком – остальные члены делегаций.
- Совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеры США и России не дадут. От такой идеи отказался Байден.
- После саммита Путин первым дал отдельную часовую пресс-конференцию для СМИ.