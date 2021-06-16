Не зробив кроку назустріч і Путін: запрошення Байдену відвідати Росію він не надав. Про це очільник Кремля заявив на пресконференції після саміту із Байденом.

Головне Путін дав пресконференцію після зустрічі з Байденом

"Про душу Байдена не можу сказати"

Щодо того, чому лідери США і Росії не обмінялися запрошеннями, Путін зазначив, що для цього "потрібні умови". Щоправда, не зазначив, які саме.

На питання, що Путін побачив в очах Байдена, він сказав, що не можу відповісти "душу". Втім, зауважив, що Байден дуже виважений і конструктивний співрозмовник.

Нагадаємо, що під час бесіди телефоном 7 червня Володимир Зеленський отримав запрошення від Джо Байдена відвідати Білий дім. Поїде у США президент України вже цього літа.

Пресконференція Путіна після саміту із Байденом: дивіться відео

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