Об этом Байден заявил в обращении к совместной сессии Конгресса. Президент США поделился деталями женевского саммита с российским коллегой.
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Байден готов сотрудничать с Путиным, но есть условие
Что касается России, я дал четко понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия,
– заявил лидер США.
Далее Байден привел в пример информацию о вмешательстве России в американские выборы и кибератаках на правительство и бизнес. "Я сказал им, что мы ответим, и мы ответили", – добавил президент.
В то же время политик подчеркнул, что готов к сотрудничеству с Путиным, если оно будет в общих интересах. Байден отметил успех в продлении ядерной сделки СНВ и работе по изменению климата.
Встреча Байдена и Путина в Женеве: основное
- Главы обоих государств встретились в Женеве 16 июня, их разговор длился несколько часов. После Байден и Путин провели отдельные брифинги по итогам саммита.
- Одной из тем, которую они подняли, была ситуация в Украине. Байден отметил, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть минские договоренности.
- Обсудили также и вступление Украины в НАТО. И уже на следующий день, 17 июня, в Кремле выразили свою обеспокоенность заявлениями Байдена об Украине и Альянсе.