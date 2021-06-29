Про це Байден заявив у зверненні до спільної сесії Конгресу. Президент США поділився деталями женевського саміту з російським колегою.

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Байден готовий співпрацювати з Путіним, але є умова

Що стосується Росії, я дав чітко зрозуміти Путіну, що ми не будемо прагнути до ескалації, але їхні дії матимуть наслідки,

– заявив лідер США.

Далі Байден навів у приклад інформацію про втручання Росії в американські вибори та кібератаки на уряд й бізнес. "Я сказав їм, що ми відповімо, і ми відповіли", – додав президент.

Водночас політик наголосив, що готовий до співпраці з Путіним, якщо вона буде у спільних інтересах. Байден зауважив успіх у продовженні ядерної угоди СНО і роботі щодо змін клімату.

Зустріч Байдена і Путіна у Женеві: основне