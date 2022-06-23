Байден не верит, что люди бы променяли снижение цен на горючее на "железную руку Путина в Европе"

Вторжение России в Украину повлекло за собой не только тысячи смертей и разрушений, но и повлияло на весь мир, в том числе рост цен на топливо. Поэтому глава США Джо Байден обратился к своим гражданам.

В речи президент США напомнил, что после того, как Путин ворвался в Украину, цены на газ там выросли почти на 2 доллара за галлон (1 галлон – 4,5 литра).

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Однако 24 февраля произошло не только вторжение Путина в Украину. По словам Байдена, это был отказ Соединенных Штатов и остального свободного мира позволить главе Кремля избавиться от чего-то, чего мы не видели со времен Второй мировой войны.

Я тогда сказал: во время самой серьезной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны – защита свободы, защита демократии – не обойтись без затрат для американского народа и остального свободного мира. Надо было заплатить и цену – в стоимости военной техники, экономической помощи, гуманитарной помощи,

– подчеркнул глава Белого дома.

Он напомнил, что Россия является одним из самых крупных производителей нефти в мире. Несмотря на это, США и отдельные партнеры из Европы отказались от российской нефти, зная, что это приведет к повышению цены на газ.

"Мы могли бы закрыть глаза на убийственные действия Путина, и цена на газ не поднялась бы так, как сейчас. Я верю, что это было бы неправильно. У свободного мира не было выбора. Америка не могла стоять в стороне и просто смотреть, как танки Путина въезжают в Украину и захватывают суверенную страну", – заявил Байден.

Глава США подчеркнул: если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Глава Кремля пошел бы дальше. Именно поэтому американский народ не остался в стороне и решил встать на сторону народа Украины.

Простые американцы также страдают из-за вторжения Путина

Байден объяснил, что простая истина заключается в том, что цены на газ выросли почти на 2 доллара за галлон из-за безжалостного нападения Владимира Путина на Украину.

И мы не позволим ему сойти с рук. И мы делаем все возможное, чтобы снизить эту боль в насосе сейчас. И если этот опыт нам что-то показал, то это то, что нам нужно расти и использовать больше энергии здесь, дома. Люди, давайте убедимся, что никогда больше не будем вынуждены платить цену угрожающего диктатора, – подытожил глава Белого дома.

В этом контексте он предложил:

Снизить цены на электромобили, чтобы не приходилось платить за горючее. Инвестировать почти 100 миллиардов долларов в общественный транспорт и железную дорогу, поскольку все исследования показывают, что это снимет миллионы автомобилей с дорог и значительно снизит загрязнение.

Также Байден анонсировал снижение цены на газ в США путем временно отмены федерального налога. Его не будут взимать в течение летнего сезона.

Федеральный налог в США существует уже 90 лет. Он составляет: 18 центов за галлон приобретенного газа и 24 цента – за галлон дизельного топлива. Эти деньги идут в Трастовый фонд шоссе, чтобы поддерживать автомагистрали.

Байден добавил, что в этом году Трастовому фонду хватит денег для поддержки автомагистрали и без федерального налога.

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