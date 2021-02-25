Рекордные морозы: Байден объявил еще один штат США зоной стихийного бедствия
Президент США Джо Байден объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия. В регионе фиксируют суровую зимнюю погоду – рекордные морозы и сильные снегопады.
Источник:Интерфакс-Украина
Глава Соединенных Штатов также одобрил запрос на выделение для жителей дополнительного финансирования. Эти средства направят жителям и малым предприятиям 16 округов штата.
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Для 16 округов одобрили индивидуальную помощь
Индивидуальную помощь тем, кого коснулась снежная буря, одобрили по запросу губернатора Оклахомы Кевина Ститта. Финансирование поможет:
- домовладельцам;
- арендаторам;
- владельцам предприятий.
По данным американских СМИ, помощь также может включать:
- бесплатные субсидии на временное жилье и ремонт жилья;
- льготные займы для покрытия расходов на незастрахованное имущество;
- другие программы.
Кроме этого, согласно декларации о бедствии, всем муниципалитетам и округам Оклахомы выделят государственную помощь на ремонт инфраструктуры и на другие расходы, связанные с реагированием на зимнюю непогоду.
Тяжелая ситуация в США: что известно
- В США из-за самой масштабной за 30 лет непогоды миллионы жителей остались без электроэнергии и питьевой воды.
- Во многих американских городах фиксируют самые низкие температурные рекорды за последние десятилетия.
- В домах образуются сосульки, а вода в кранах просто замерзает.
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