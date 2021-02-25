Президент США Джо Байден объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия. В регионе фиксируют суровую зимнюю погоду – рекордные морозы и сильные снегопады.

Глава Соединенных Штатов также одобрил запрос на выделение для жителей дополнительного финансирования. Эти средства направят жителям и малым предприятиям 16 округов штата.

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Для 16 округов одобрили индивидуальную помощь

Индивидуальную помощь тем, кого коснулась снежная буря, одобрили по запросу губернатора Оклахомы Кевина Ститта. Финансирование поможет:

домовладельцам;

арендаторам;

владельцам предприятий.

По данным американских СМИ, помощь также может включать:

бесплатные субсидии на временное жилье и ремонт жилья;

льготные займы для покрытия расходов на незастрахованное имущество;

другие программы.

Кроме этого, согласно декларации о бедствии, всем муниципалитетам и округам Оклахомы выделят государственную помощь на ремонт инфраструктуры и на другие расходы, связанные с реагированием на зимнюю непогоду.

Обратите внимание! Джо Байден объявил з оной стихийного бедствия штаты Техас, Луизиану и Оклахому. Эти регионы пострадали от рекордного мороза, в результате которого миллионы людей остались без электричества и воды.

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