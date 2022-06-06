Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в США: что произошло

Президент США Джозеф Байден объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. Такое решение связано с угрозой нехватки американских энергогенерирующих мощностей.

Соответствующее заявление официально обнародовано на сайте Белого дома 6 июня. В сообщении говорится, что существует ряд факторов, угрожающих обеспечению Соединенными Штатами Америки необходимого количества электроэнергии, в том числе война России против Украины.

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Режим чрезвычайной ситуации в США

Соединенные Штаты Америки встали перед угрозой способности обеспечивать достаточное продуцирование электроэнергии в результате сбоев на энергетических рынках, вызванных широкомасштабным вторжением России в Украину , а также погодных явлений, усиленных изменениями климата.

В заявлении Белого дома говорится, что в отдельных регионах США засуха в сочетании с жарой одновременно влечет за собой как дефицит электроэнергии, так и рекордный спрос на нее. Поэтому Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по стабильности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с поставкой ресурса.

Кроме того, подчеркивается в заявлении, Соединенные Штаты импортируют большую часть модулей для своих солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии. В последнее время существуют проблемы с цепочками поставок и не удается получать эти модули в достаточных количествах. Поэтому американское правительство сотрудничает с бизнесом в целях расширения внутренних мощностей производства солнечной энергии.

Объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой нехватки мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса,

– цитирует слова Байдена заявление Белого дома.

К слову, согласно указу американского президента, в целях разрешения сложной ситуации, возникшей на внутреннем и внешнем рынках электроэнергии, импорт модулей для выработки солнечной энергии в США будет лишен таможенных пошлин сроком на 1 год.

Напомним, что, несмотря на сложную ситуацию с обесточиваниями в результате вражеских обстрелов в районах боевых действий и временной оккупацией ЗАЭС, в Украине энергетическая система работает стабильно. В частности, с 4 июня наше государство начало поставлять ресурс в соседнюю Молдову .

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