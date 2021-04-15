Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за действий России
Президент США Джо Байден заявил, что действия России представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Штатов. Из-за этого глава государства объявил чрезвычайную ситуации в сфере нацбезопасности.
Источник:Белый дом
Чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности ввели 15 апреля. Об этом говорится в указе президента о новых американских санкциях против России.
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Конкретная вредная внешнеполитическая активность правительства России несет нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,
– говорится в сообщении.
О каких действиях России говорится
- Попытки подорвать свободные и демократические выборы в США и странах-партнерах;
- кибератаки против США и их союзников;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США,
- нарушение принципов международного права, в частности уважения территориальной целостности государств.
В Белом доме заявили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".
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