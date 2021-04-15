Президент США Джо Байден заявил, что действия России представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Штатов. Из-за этого глава государства объявил чрезвычайную ситуации в сфере нацбезопасности.

Чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности ввели 15 апреля. Об этом говорится в указе президента о новых американских санкциях против России.

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Конкретная вредная внешнеполитическая активность правительства России несет нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,

– говорится в сообщении.

О каких действиях России говорится

Попытки подорвать свободные и демократические выборы в США и странах-партнерах;

кибератаки против США и их союзников;

подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США,

нарушение принципов международного права, в частности уважения территориальной целостности государств.

В Белом доме заявили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

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