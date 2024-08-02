Они поинтересовались у него, каким будет его послание Путину. Байден сказал только одно слово.

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Байден публично обратился к Путину после обмена заключенными

Во время разговора с журналистами американский лидер заявил, что испытывает "удовлетворение" из-за возвращения американцев домой.

Как отмечали Fox News, у Байдена также спросили, каким будет его послание правителю России Владимиру Путину после обмена заключенными.

Остановись (Stop на английском – 24 Канал),

– сказал Байден.

Он добавил, что "нет ничего, что выходит за рамки наших возможностей, когда мы действуем вместе... Ничего... Мы – Соединенные Штаты Америки".

Харрис сказала журналистам, что успешный обмен заключенными – это "сила дипломатии". Она отметила, что это невероятный день.