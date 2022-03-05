Захватчики понесут сокрушительные потери – за 10 дней погибли более 10 тысяч вражеских солдат. Однако российское правительство не спешит забирать их тела.
Тема Мы стали сверхдержавой духа, – новое обращение Зеленского к украинцам
Президент США обратился к россиянам
Байден обратился к россиянам, потому что не считает, что они поддерживают войну в Украине.
Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения.
– отметил президент США.
Кроме того, Байден не считает россиян врагами Соединенных Штатов.
Байден не считает россиян врагами / Фото Госдепартамента США
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