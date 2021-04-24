Байден официально признал геноцид армян
Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление, в котором официально признал геноцид армян в Османской империи.
Источник:пресс-служба Белого дома
Глава США отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательства"не допустить повторения подобного зверства."
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Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть,
– сказал политик.
Джо Байден подчеркнул, что чествуя память жертв Meds Yeghern ("большого злодеяния" – в переводе с армянского – 24 канал), мы не позволяем, чтобы эти ужасы были забыты историей.
"Американский народ чтит всех армян, погибших в геноциде, который начался сегодня 106 лет назад", – добавил президент Штатов.
Геноцид армян в 1915 году: что известно
- Днем геноцида армянского населения считают 24 апреля 1915 года, когда младотурецкие правители приказали собрать армянскую интеллигенцию в Стамбуле и депортировать. Многие люди в тот день погибли.
- В течение следующих 3 лет вообще погибли более 1,5 миллиона армян, остальные бежали или были выселены османами в Месопотамию, Ливан, Сирию через пустыни, где большинство из них погибли от голода и болезней.
- Факт геноцида признали 20 стран мира, а также Европарламент.
- Турция же считает некорректным использование термина "геноцид", потому что тогда была "братоубийственная война и обе стороны несли потери". Кроме того, Анкара признает только 300 тысяч жертв со стороны армян.
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