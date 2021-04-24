Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление, в котором официально признал геноцид армян в Османской империи.

Глава США отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательства"не допустить повторения подобного зверства."

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Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть,

– сказал политик.

Джо Байден подчеркнул, что чествуя память жертв Meds Yeghern ("большого злодеяния" – в переводе с армянского – 24 канал), мы не позволяем, чтобы эти ужасы были забыты историей.

"Американский народ чтит всех армян, погибших в геноциде, который начался сегодня 106 лет назад", – добавил президент Штатов.

Обратите внимание! День памяти жертв геноцида армян ежегодно отмечается 24 апреля.

Геноцид армян в 1915 году: что известно