Джо Байден в обращении к совместной сессии Конгресса описал достижения своих первых 100 дней на посту президента США. Речь фокусировалась в основном на внутренних американских вопросах.

Теме внешней политики Байден посвятил 7 минут из более часа, сосредоточившись в частности на вопросе соперничества с Китаем и реакции на российскую агрессию. Президент подчеркнул, что Вашингтон не хочет усиливать напряжение в отношениях, но оставлять злонамеренные действия Кремля без ответа не может.

К теме США не стремятся к напряженности отношений, но агрессия России будет иметь последствия, – Байден

Байден планирует обсудить вопрос Украины с Путиным

Джо Байден планирует поднять вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины на саммите с президентом России Владимиром Путиным, если стороны договорятся о такой встрече. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джек Салливан. Встреча, по словам чиновника, может состояться летом 2021 года, если Вашингтон и Москва найдут приемлемую дату и место проведения.

США и G7 отреагировали на изменения в "Нафтогазе"

США и страны G7 предостерегают власть Украины от политического вмешательства в работу госпредприятий после новостей об увольнении Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза".

Представитель Госдепа США в твиттере заявил, что уважение к стандартам корпоративного управления, прозрачность и эффективность кадрового назначения в энергосекторе, в правительстве или государственных предприятиях является ключевым для сохранения веры в то, что Украина предана реформам.

Послы стран G7 напомнили, что эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности и выполнения международных обязательств Украины

В квартире адвоката Трампа провели обыски

Федеральные следователи провели обыски в квартире Руди Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа. Обыски касаются расследования о возможном нарушении им законов о международном лоббизме, связанном с его деятельностью в Украине. Следователи пытаются выяснить, занимался ли Джулиани незаконным лоббированием интересов некоторых украинских чиновников и олигархов в 2019 году.

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