Владимир Путин предложил Джо Байдену пообщаться в прямом эфире. Он даже назвал 2 даты на выбор: 19 или 22 марта. Однако разговор все-таки не состоится, потому что Байден – занят.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора между президентами США и России 22 марта не будет. Также он отметил, что переговоры не состоятся из-за неготовности американской стороны.

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Реакция Москвы на отказ США

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Вашингтон не поддержал предложение Москвы. Однако, по словам учреждения, это было бы возможностью закончить недавний американо-российский конфликт. Также В МИД заверили, что ответственность за эту ситуацию есть целиком на США.

Американская сторона не поддержала предложение Путина о проведении видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, а также тематику стратегической стабильности,

– пояснили в Министерстве.

Подготовка к переговорам

Сразу после призыва Путина к дебатам, российское Министерство иностранных дел приступило к проработке организации нового разговора между президентами. Там отметили, что переговоры могут провести в любое удобное время для американской стороны.

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Зато в Белом доме сообщили, что американский президент очень занят, поэтому разговора не будет. Также там добавили, что один разговор между Путиным и Байденом уже состоялся, а в мире есть и другие мировые лидеры, с которыми президент США еще не успел пообщаться.

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