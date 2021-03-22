Байден отказал Путину: дебатов между президентами не будет
Владимир Путин предложил Джо Байдену пообщаться в прямом эфире. Он даже назвал 2 даты на выбор: 19 или 22 марта. Однако разговор все-таки не состоится, потому что Байден – занят.
Источник:24 канал
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора между президентами США и России 22 марта не будет. Также он отметил, что переговоры не состоятся из-за неготовности американской стороны.
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Реакция Москвы на отказ США
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Вашингтон не поддержал предложение Москвы. Однако, по словам учреждения, это было бы возможностью закончить недавний американо-российский конфликт. Также В МИД заверили, что ответственность за эту ситуацию есть целиком на США.
Американская сторона не поддержала предложение Путина о проведении видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, а также тематику стратегической стабильности,
– пояснили в Министерстве.
Подготовка к переговорам
Сразу после призыва Путина к дебатам, российское Министерство иностранных дел приступило к проработке организации нового разговора между президентами. Там отметили, что переговоры могут провести в любое удобное время для американской стороны.
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Зато в Белом доме сообщили, что американский президент очень занят, поэтому разговора не будет. Также там добавили, что один разговор между Путиным и Байденом уже состоялся, а в мире есть и другие мировые лидеры, с которыми президент США еще не успел пообщаться.
Конфликт Байдена с Путиным: коротко
- Джо Байден в интервью заявил, что считает Путина убийцей. Также он подчеркнул, что глава России за это заплатит.
- После этого в Кремле требовали официального извинения за хамство перед президентом.
- Однако в Белом доме отметили, что такого не будет, потому что Байден не жалеет о своем тезисе.
- Российские власти отозвали своего посла в США.
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