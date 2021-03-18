Кремль готовит разговор Путина с Байденом, а Вашингтон – нет
Министерство иностранных дел России начало подготовку нового телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. В то же время в Вашингтоне пока не планируют никаких новых разговоров между главами государств.
Источник:ТАСС
На фоне обострения отношений между США и Россией Москва хочет разговора лидеров государств, однако Вашингтон имеет другое мнение.
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Позиция России
В российском МИД рассказали, что уже приступили к проработке организации нового разговора между президентами.
Разговор начали готовить после того, как Байден назвал Путина убийцей, а Вашингтон ввел новые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Чего хотят США
На брифинге 18 марта в Белом доме его пресс-секретарь Джен Псаки прокомментировала возможность нового разговора между Путиным и Байденом. Она отметила, что 19 марта американский президент будет занят.
Байден назвал Путина убийцей: что об этом известно
- В одном из интервью Байден назвал Путина убийцей. Он заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его кандидатуру во время предвыборной кампании. Байден подчеркнул, что ответственен за это сам Путин, поэтому он заплатит за содеянное.
- В ответ Москва отозвала своего посла из США для обсуждения дальнейших отношений между странами.
- В Кремле требуют от Байдена извинений за "хамство".
- Путин отреагировал на ситуацию словами: "кто как обзывается, тот так и называется".
Байден назвал Путина убийцей: смотрите видео
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