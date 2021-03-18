Министерство иностранных дел России начало подготовку нового телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. В то же время в Вашингтоне пока не планируют никаких новых разговоров между главами государств.

На фоне обострения отношений между США и Россией Москва хочет разговора лидеров государств, однако Вашингтон имеет другое мнение.

Читайте также Байден не жалеет о своих словах в отношении Путина, – Белый дом

Позиция России

В российском МИД рассказали, что уже приступили к проработке организации нового разговора между президентами.

Разговор начали готовить после того, как Байден назвал Путина убийцей, а Вашингтон ввел новые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Обратите внимание! Путин предложил главе США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире. На выбор лидер Кремля предлагает 2 даты – 19 и 22 марта.

Чего хотят США

На брифинге 18 марта в Белом доме его пресс-секретарь Джен Псаки прокомментировала возможность нового разговора между Путиным и Байденом. Она отметила, что 19 марта американский президент будет занят.

Байден назвал Путина убийцей: что об этом известно

Байден назвал Путина убийцей: смотрите видео