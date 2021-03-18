Міністерство закордонних справ Росії почало підготовку нової телефонної розмови Володимира Путіна та Джо Байдена. Водночас у Вашингтоні наразі не планують жодних нових розмов між главами держав.

На тлі загострення відносин між США та Росією Москва хоче розмови лідерів держав, однак Вашингтон має іншу думку.

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Позиція Росії

У російському МЗС розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами.

Розмову почали готувати після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а Вашингтон ввів нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Зверніть увагу! Путін запропонував главі США Джо Байдену поспілкуватися у прямому ефірі. На вибір лідер Кремля пропонує 2 дати – 19 та 22 березня.

Чого хочуть США

На брифінгу 18 березня в Білому домі його речниця Джен Псакі прокоментувала можливість нової розмови між Путіним та Байденом. Вона зазначила, що 19 березня американський президент буде зайнятим.

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