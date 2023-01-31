В настоящее время Резников находится в Париже. В частности, во французскую столицу министр обороны прибыл, чтобы обсудить передачу Украине истребителей F-16.
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Резников рассказал, что каждая помощь Украине переживала 5 этапов:
- "Нет";
- "Обсудим и изучим возможности";
- "Готовим экипаж";
- "Прибытие".
Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже поначалу было "Нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "Самолетную коалицию",
– заявил Резников.
Министр обороны добавил, что для этого нужен лидер. Резников заметил, что именно поэтому он прибыл в Париж.
Байден проведет разговор с Зеленским
Байден заявил, что уже вскоре проведет разговор с Владимиром Зеленским. Темой станут запросы Украины по поводу оружия. Дату разговора президент США пока не обнародовал.
О том, что США не будут предоставлять Украине истребители, Байден сказал во время разговора с журналистами.