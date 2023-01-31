В настоящее время Резников находится в Париже. В частности, во французскую столицу министр обороны прибыл, чтобы обсудить передачу Украине истребителей F-16.

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Резников рассказал, что каждая помощь Украине переживала 5 этапов:

"Нет";

"Обсудим и изучим возможности";

"Готовим экипаж";

"Прибытие".

Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже поначалу было "Нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "Самолетную коалицию",

– заявил Резников.

Министр обороны добавил, что для этого нужен лидер. Резников заметил, что именно поэтому он прибыл в Париж.

Байден проведет разговор с Зеленским

Байден заявил, что уже вскоре проведет разговор с Владимиром Зеленским. Темой станут запросы Украины по поводу оружия. Дату разговора президент США пока не обнародовал.

О том, что США не будут предоставлять Украине истребители, Байден сказал во время разговора с журналистами.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – заявил, что в настоящее время идет работа над разблокировкой передачи Украине истребителей и дальнобойных ракет.