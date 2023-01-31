Наразі Резніков перебуває у Парижі. Зокрема, до французької столиці міністр оборони прибув, щоб обговорити передання Україні винищувачів F-16.
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Резніков розповів, що кожна допомога Україні переживала 5 етапів:
- "Ні";
- "Обговорімо і вивчимо можливості";
- "Готуймо екіпаж";
- "Прибуття".
Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "Ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "Літакову коаліцію",
– заявив Резніков.
Міністр оборони додав, що для цього потрібен лідер. Резніков зауважив, що саме тому він прибув до Парижа.
Байден проведе розмову з Зеленським
Байден заявив, що вже невдовзі проведе розмову з Володимиром Зеленським. Темою стануть запити України щодо зброї. Дату розмови президент США наразі не оприлюднив.
Про те, що США не надаватимуть Україні винищувачі, Байден сказав під час розмови з журналістами.