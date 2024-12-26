Сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. В своем заявлении президент США подчеркнул, что украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности.
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Как Байден отреагировал на атаку России на Рождество
Байден возмущен ракетной атакой России на Рождество и пообещал новые поставки оружия Украине.
В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам и критически важной энергоинфраструктуре. Цель этой возмутительной атаки заключалась в том, чтобы отрезать украинцев от доступа к теплу и электроснабжению зимой, а также подорвать безопасность электросетей,
– заявил президент США.
Он подчеркнул, что украинцы заслуживают жизни в мире и безопасности, поэтому США и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до ее победы над Россией.
"За последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет ПВО, на подходе – еще больше. Я приказал Министерству обороны в дальнейшем наращивать поставки оружия в Украину", – подчеркнул Байден.
Он также добавил, что США будут продолжать вести активную работу для укрепления позиций Украины в ее борьбе против оккупационных войск.