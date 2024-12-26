Повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім. У своїй заяві президент США підкреслив, що український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці.

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Як Байден відреагував на атаку Росії на Різдво

Байден обурений ракетною атакою Росії на Різдво та пообіцяв нові поставки зброї Україні.

У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах та критично важливій енергоінфраструктурі. Мета цієї обурливої атаки полягала в тому, щоб відрізати українців від доступу до тепла та електропостачання взимку, а також підірвати безпеку електромереж,

– заявив президент США.

Він наголосив, що українці заслуговують на життя в мирі та безпеці, тому США та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримувати Україну до її перемоги над Росією.

"За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет ППО, на підході – ще більше. Я наказав Міністерству оборони надалі нарощувати постачання зброї в Україну", – наголосив Байден.

Він також додав, що США будуть продовжувати вести активну роботу для зміцнення позицій України в її боротьбі проти окупаційних військ.