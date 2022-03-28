Американский лидер отметил, что не призвал к смене режима в России. Об этом он сообщил 27 марта, общаясь с журналистами и представителями СМИ.

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Шольц отреагировал на слова Байдена

Олаф Шольц заверил, что Североатлантический альянс не ставит своей целью свергнуть Путина.

Мы едины в том, что смена режима в России не стоит в повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем,

– сказал канцлер Германии.

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