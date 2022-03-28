Американський лідер зазначив, що не закликав до зміни режиму в Росії. Про це він повідомив 27 березня, спілкуючись із журналістами та представниками ЗМІ.

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Шольц відреагував на слова Байдена

Олаф Шольц запевнив, що Північноатлантичний альянс не ставить собі за мету скинути Путіна.

Ми єдині в тому, що зміна режиму в Росії не стоїть на порядку денному і не є метою політики, яку ми ведемо,

– сказав канцлер Німеччини.

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