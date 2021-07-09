В результате атак пострадали США и другие страны мира. Президенты обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей злоумышленниками в России. Президент Байден подчеркнул, что Путин должен найти управу на киберпреступников и что США будут защищать своих граждан.

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Новая вакцина от штамма Дельта

Производители вакцины Pfizer и BioNTech заявили о необходимости 3 дозы препарата для усиления защиты от коронавируса. Они работают над созданием новой версии вакцины конкретно против штамма Дельта.

Накануне компания Pfizer представила собственные данные предыдущего исследования, которое показало, что эффективность вакцины через полгода начинает слабеть. Однако если ввести 3 дозу, то уровень антител к вирусу увеличивается в 5 или 10 раз. Эти данные пока не прошли проверку и их не публиковали в научных изданиях.

В августе 2021 года Pfizer собирается подать заявку в администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США на одобрение 3 дозы вакцины. Сама администрация вместе с Центром по контролю за предотвращением заболеваний заявила, что полностью вакцинированным американцам прививки делать не нужно.

Важно Штамм коронавируса Дельта преобладает в США – Голос Америки

Ряд международных исследований показал, что вакцина Pfizer, как и другие западные вакцины, гарантирует сильную защиту и от более опасного штамма Дельта.

Коронная свадьба Картеров

Джими и Розалин Картеры 7 августа отпраздновали 75 годовщину свадьбы. Они и до сих пор делают все вместе, но дают друг другу личное пространство – ссорятся и всегда мирятся, но остаются образцом для миллионов пар.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 9 июля на 24 канале: смотрите видео