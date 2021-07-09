Внаслідок атак постраждали США та інші країни світу. Президенти обговорили атаки, що тривають, з використанням програм-вимагачів зловмисниками у Росії. Президент Байден наголосив, що Путін мусить дати раду кіберзлочинцям і що США захищатимуть своїх громадян.

До теми Про Україну ні слова: Байден поговорив телефоном з Путіним

Нова вакцина від штаму Дельта

Виробники вакцини Pfizer і BioNTech заявили про необхідність 3 дози препарату для посилення захисту від коронавірусу. Вони працюють над створенням нової версії вакцини конкретно проти штаму Дельта.

Напередодні компанія Pfizer презентувала власні дані попереднього дослідження, яке показало, що ефективність вакцини через пів року починає слабнути. Проте якщо ввести 3 дозу, то рівень антитіл до вірусу збільшується у 5 чи 10 разів. Ці дані поки не пройшли перевірку і їх не публікували у наукових виданнях.

У серпні 2021 року компанія Pfizer збирається подати заявку до Адміністрації з контролю над харчами та ліками США на схвалення 3 дози вакцини. Сама Адміністрація разом із Центром з контролю запобіганням захворюванням заявили, що повністю вакцинованим американцям щеплення робити не потрібно.

Важливо Штам коронавірусу Дельта переважає у США – Голос Америки

Низка міжнародних досліджень показали, що вакцина Pfizer, як й інші західні вакцини, гарантує сильний захист і від небезпечнішого штаму Дельта.

Коронне весілля Картерів

Джимі та Розалін Картери 7 лмпня відсвяткували 75 річницю весілля. Вони й досі роблять усе разом, але дають одне одному особистий простір – сваряться і завжди миряться, але залишаються зразком для мільйонів пар.

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