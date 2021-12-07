О подробностях переговоров в формате видеосвязи рассказали в сообщении Белого дома. Президенты обсудили ряд вопросов, среди которых – и Украина.

По теме Завершились переговоры Путина и Байдена

Байден пригрозил России жесткими экономическими санкциями

Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженных сил России, которые окружают Украину, и дал четко понять, что США и наши союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации,

– рассказали о позиции Байдена в Белом доме.

Байден призвал Путина вернуться к дипломатии

Глава Белого дома подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден призвал Путина к деэскалации и переговорам дипломатическим путем.

Байден и Путин поручили своим представителям продлить согласование позиций. Вашингтон будет делать это в сотрудничестве со своими союзниками и партнерами.

Что еще обсудили во время встречи:

диалог между США и России по поводу стратегической стабильности;

кибербезопасность – о применении программ-вымогателей,

общую работу над международными проблемами, такими как ситуация в Иране.

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