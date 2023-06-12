Собственно, причина проста – Байден собирается пройти курс лечения корневого канала. Об этом сообщил его врач Кевин О'Коннор.

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Встречу перенесли через зуб

Джо Байдену произведут удаление зубного канала. Так что встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также дипломатический прием перенесли на следующий день, 13 июня.

Президент – в свои 80 лет самый старый человек в офисе – испытывает дополнительный дискомфорт из-за частично вылеченного премоляра (малого коренного зуба) в его нижней правой челюсти,

– объяснил врач.

В пресс-службе Белого дома добавляют, что президенту не будут вводить наркоз. Байден будет оставаться в сознании и сможет выполнять свои обязанности.

Несет ли эта процедура опасность для здоровья Байдена

В письме врача не было намека на опасность для здоровья американского президента, однако процедура оказалась незапланированной.

Состояние здоровья Байдена находится под пристальным вниманием, поскольку он баллотируется на второй срок в 2024 году. Если он выиграет переизбрание, то к моменту отставки ему будет 86 лет.

По словам О'Коннора, Байден впервые почувствовал боли в зубе в воскресенье. Тогда его осмотрела команда из президентской больницы Уолтера Рида. Медики провели обследование и определили, что эндодонтическое лечение (корневых каналов) наиболее целесообразно.

Стоит добавить, что Байден и Столтенберг во время встречи обсудят продолжающееся вторжение России в Украину и попытки убедить членов НАТО, отказаться от блокирования заявки на присоединение Швеции к Альянсу.