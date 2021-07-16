В Вашингтоне 15 июля прошла историческая встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена. Еще до начала многие расценивали ее как банальный прощальный визит вежливости уходящего в отставку немецкого канцлера.

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Подписание Вашингтонской декларации

Но своему преемнику Меркель оставит достаточно важный международный документ – Вашингтонскую декларацию, которую она подписала с США.

Сейчас уже можно сказать, что Байден перехватил инициативу и Германия, которую часто обвиняли в том, что она потакает Кремлю, отныне стала стратегическим партнером США с закрепленными в документе обязательствами. И России от их реализации будет не сладко.



Ангела Меркель и Джозеф Байден встретились в Вашингтоне / Фото AFP

Главным итогом встречи, как вы поняли, стало подписание той самой Вашингтонской декларации. В ней описываются стратегические приоритеты для взаимодействия стран ради "содействия миру, безопасности и процветания на всей планете".

Можно было бы отнестись к этому документу как к формальности, но ровно такой же документ, а именно Атлантическую хартию, США подписали с Великобританией и на сегодня мы уже видим активное противодействие Москве из Лондона и даже сливы секретных документов, но об этом чуть позже.

В декларации есть важный пункт для Украины

В Вашингтонской декларации для Украины важен следующий пункт – Вашингтон и Берлин будут противостоять попыткам разделения мира на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональных репрессий, использования энергоресурсов в качестве оружия. То есть всё то, чем Путин промышляет в Украине.

Также США и Германия готовы перейти к более тесной координации своих действий в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности, дезинформации, коррупции и попыток вмешательства в выборы обеих стран.

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Шаги Байдена до и во время встречи

Напомню, декларация была подписана в ночь на 15 июля по киевскому времени. Теперь давайте посмотрим на шаги, которые Байден совершил до и во время встречи с Меркель.

Кибербезопасность

Пока Байден и Меркель общались в Овальном кабинете Белого дома, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на Глобальном технологическом саммите в Вашингтоне. Там он заявил, что НАТО может применить 5 статью о коллективной безопасности из-за кибератак.

Это значит, что вслед за российскими кибератаками на любую страну в Альянсе, последует жесткий отпор от всех 30 членов НАТО.



Энтони Блинкен выступил на Глобальном технологическом саммите / Фото AP

Кроме того, до встречи с Меркель Байден успел провести секретное совещание в Белом доме, где вместе с госсекретарем, министрами обороны и юстиции, а также главами ЦРУ, ФБР и АНБ решался вопрос о том, как именно США будут отвечать на кибератаки Кремля.

В тот же период Байден звонил Путину. Из официальных пресс-релизов Белого дома следовало, что Байден в очередной раз уговаривал Путина не атаковать США. Выглядело это, мягко говоря, странно.

Но позже стало известно, что сразу после этого разговора крупнейшая хакерская группа Revil, которую связывают с ГРУ России, вдруг бесследно исчезла из сети и больше не подает никаких признаков жизни.

Американская компания Kaseya, на которую была совершена последняя масштабная кибератака, тут же восстановила свою работу.

Возможно это американские спецслужбы обезвредили хакеров или сам Путин после звонка отдал приказ свернуть деятельность. Но факт остается фактом – хакеры исчезли сразу после совещания в Белом доме и звонка Байдена Путину. Выводы, как говорится, делайте сами.



После звонка Байдена Путину хакеры исчезли / Фото Getty Images

Энергобезопасность

Следующий пункт Вашингтонской декларации – энергобезопасность. США и Германия обязуются наказывать тех, кто будет использовать источники энергии как оружие. Конечно же, здесь подразумевается Россия со своим проектом "Северный поток-2".

Еще до встречи обе стороны аккуратно намекнули, что прорыва, а тем более окончательного решения по российской трубе, ждать не стоит. Ожидаемо так и произошло, но после встречи с Байденом Меркель сделала чуть более жесткое заявление в отношении России, чем это было ранее.

Меркель заявила, что Евросоюз может привлечь достаточно много инструментов против России, если Кремль нарушит обязательства по транзиту газа через Украину. А дальше добавила – Германия дает понять России, что "Северный поток-2" не замена Украинской ГТС.

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И, к слову, этот тезис уже отражает заявления Владимира Зеленского, который на встрече с Меркель в Берлине утверждал, что единственная компенсация за запуск российской трубы для Украины – гарантии со стороны Германии, что Кремль еще минимум 10 – 15 лет не сократит транзит газа через Украину.

Но всё же говорить об окончательном решении по "Северному потоку-2" еще рано. То, что лидеры Германии и США не смогли выйти с единым решением после встречи, говорит о том, что эта проблема еще в процессе решения.

Иностранное вмешательство в выборы

Следующий пункт Вашингтонской декларации – Германия и США будут более тесно противостоять иностранным вмешательствам в выборы. Вот здесь начинается настоящая конспирологическая история, в которой фигурирует 45-й президент США Дональд Трамп.

Прямо перед встречей Меркель и Байдена, когда немецкий канцлер уже была в Вашингтоне, британская газета The Guardian выпускает сенсационную статью, в которой рассказывает, как именно Кремль принял решение вмешаться в выборы США в 2016 году и поддержать Дональда Трампа.



Кремль принял решение поддержать Дональда Трампа / Фото Getty Images

Газета получила доступ к секретным документам Совета безопасности России от января 2016 года, в которых содержится информация о личностных характеристиках Трампа, компромат на него и о том, как именно Кремль задействует свой аппарат секретных служб для продвижения Трампа на пост президента США.

Один из документов являет собой отчет о характеристиках Трампа и как именно он на посту президента США может послужить целям России в глобальном стратегическом плане.

На момент составления секретных документов Трамп является всего лишь одним из кандидатов от Республиканской партии на пост президента. В документе сказано, что "избрание Трампа может привести к социальному взрыву в Америке, что неизбежно ослабит переговорную позицию будущего президента на международной арене".

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Дальше в документе приводятся аргументы касательно того, почему именно Трамп ослабит позиции США и зачем Кремлю нужно его поддержать.

"Исходя из того, что перспективным кандидатом на пост президента от Республиканской партии является Трамп, личностная характеристика которого дает ему оценку нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности, а также учитывая некоторые события, имевшие место во время пребывания Трампа в Россиии, крайне необходимо всеми силами способствовать его избранию на пост президента США".

По логике Кремля, в 2016 году избрание Трампа неизбежно должно было привести к дестабилизации американской социально-политической системы и заставить вырваться наружу скрытое недовольство американцев.

Для этого Кремль с помощью медиа решил расскачивать расовые вопросы и о противостоянии правых и левых в Америке. Результат все мы видели в виде массовых протестов в США в прошлые годы.



Кремль с помощью медиа решил расскачивать расовые вопросы / Фото Getty Images

Кроме того, в документе указано, что главной мишенью, в которую должен попасть Трамп, является делегитимизация правительства США в глазах американцев, что и произошло к концу его каденции.

Ради этой цели в 2016 году в Москве прошел целый ряд закрытых встреч с участием Путина и российских силовиков.

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Байден мог знать о сливе документов

Пересказывать всю статью не буду, но рекомендую вам с ней ознакомится. Важно здесь следующее – авторы статьи в The Guardian заявляют о том, что прежде чем эти документ попали к ним, их изучили и в ЦРУ. Знал ли Байден об этом сливе? Конечно знал.

Слив этих документов как раз во время встречи с Меркель несет 3 стратегических цели:

показать Меркель, что следующий канцлер может стать марионеткой Путина;

окончательно уничтожить репутацию Трампа;

показать Путину, что он прекрасно знает, как именно тот вмешивался в американские выборы.



Байден знает, как именно Путин вмешивался в американские выборы / Фото Getty Images

То есть через газету The Guardian Байден сказал Путину следующее: если ты после Женевы так и не понял ничего, то теперь у меня развязаны руки влезть в твои выборы и раскачать ситуацию в твоей стране.

Как бы там ни было, но какие-то сдвиги в борьбе с Путиным и российской агрессией в мире в эти дни точно произошли и результаты этой борьбы мы увидим совсем скоро.

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