Президент США Джо Байден подписал указ об иммиграционных квотах. Согласно ему, наибольшее количество американских виз в 2021 году получат беженцы из стран Африки.

Детали указа Байдена Всего США готовы принять 14 тысяч беженцев. Кроме того, в резерве оставили еще 1 тысячу виз. Интересно Жестокая игра на выживание: что происходит с беженцами на Балканах Сколько виз выписали США На беженцев из стран Африки – 7 тысяч виз,

Восточной Азии – 1 тысячу,

Европы и Центральной Азии – 1,5 тысячи,

Латинской Америки и государств бассейна Карибского моря – 3 тысячи,

Ближнего Востока и Южной Азии – 1,5 тысячи. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ближайшем будущем размеры квот могут быть изменены. Кстати, ранее Байден обещал увеличить количество принятых беженцев до 62,5 тысячи. Обратите внимание! В 2020 году США приняли 18 тысяч беженцев. Это меньше всего с 1980 года. Тогдашний госсекретарь Майк Помпео объяснил это решение гуманитарным кризисом на границе с Мексикой. Приют Штаты предоставили 5 тысячам человек, которых преследуют по религиозным соображениям, 4 тысячам граждан Ирака и другим.