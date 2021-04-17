Больше всего для Африки: Байден подписал указ о визах для беженцев
Президент США Джо Байден подписал указ об иммиграционных квотах. Согласно ему, наибольшее количество американских виз в 2021 году получат беженцы из стран Африки.
Источник:"Голос Америки"
Детали указа Байдена
Всего США готовы принять 14 тысяч беженцев. Кроме того, в резерве оставили еще 1 тысячу виз.
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Сколько виз выписали США
- На беженцев из стран Африки – 7 тысяч виз,
- Восточной Азии – 1 тысячу,
- Европы и Центральной Азии – 1,5 тысячи,
- Латинской Америки и государств бассейна Карибского моря – 3 тысячи,
- Ближнего Востока и Южной Азии – 1,5 тысячи.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ближайшем будущем размеры квот могут быть изменены.
Кстати, ранее Байден обещал увеличить количество принятых беженцев до 62,5 тысячи.
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