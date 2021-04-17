Президент США Джо Байден підписав указ про імміграційні квоти. Згідно з ним, найбільшу кількість американських віз у 2021 році отримають біженці з країн Африки.

Деталі указу Байдена

Загалом США готові прийняти 14 тисяч біженців. Крім того, у резерві залишили ще 1 тисячу віз.

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Скільки віз виписали США

На біженців з країн Африки – 7 тисяч віз,

Східної Азії – 1 тисячу,

Європи і Центральної Азії – 1,5 тисячі,

Латинської Америки і держав басейну Карибського моря – 3 тисячі,

Близького Сходу і Південної Азії – 1,5 тисячі.

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, в найближчому майбутньому розміри квот можуть бути змінені.

До речі, раніше Байден обіцяв збільшити кількість прийнятих біженців до 62,5 тисячі.

Зверніть увагу! У 2020 році США прийняли 18 тисяч біженців. Це стало найменше з 1980 року. Тодішній Держсекретар Майк Помпео пояснив це рішення гуманітарною кризою на кордоні з Мексикою. Притулок Штати надали 5 тисячам осіб, яких переслідують з релігійних міркувань, 4 тисячам громадян Іраку та іншим.