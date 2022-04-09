В частности, теперь Штаты смогут повысить тарифы на разные виды импорта. В частности, речь идет о товарах из стали и алюминия.

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Второй закон вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне зверств, которые Россия совершает в Украине.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что ее страна сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление Квин сделала после трагедии в Буче.

Мы сделаем все, что сможем в рамках международной системы, чтобы президент Путин и все причастные к этим военным преступлениям были привлечены к ответственности.

– подчеркнула Квин.

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