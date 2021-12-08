Байден подтвердил, что является защитником Украины
Источник:фейсбук Юрія Мисягіна
Джо Байден, Владимир Путин и Украина - в центре внимания. Двухчасовые переговоры лидеров двух стран обсуждает все мировое сообщество.
Для нас в очередной раз особенно важно было услышать позицию нашего основного военного партнера.
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Русская угроза реальна
За последнее время РФ последовательно потихоньку стягивала войска к нашим границам, а местами просто "катала" свои подразделения туда-сюда, пытаясь создать ещё большую видимость угрозы вторжения.
В свою очередь, Кремль последовательно опровергал подготовку военной операции на Донбассе.
Именно поэтому сегодня для нас важно было услышать, что Джо Байден пригрозил Путину – США расширят военную помощь Украине, если РФ начнет предпринимать какие-либо шаги против нас.
Кроме того, Байден предупредил Путина и о новых "решительных" санкциях в случае "вторжения" в Украину.
Но это только в случае "если".
Американская помощь усиливается
А вот, что безоговорочно пообещал американский лидер – так это то, что оборонная помощь Украине в любом случае будет продолжаться.
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И правда, за последние месяцы США очень активно помогают Украине – в частности тем, что необходимо для нужд Вооруженных Сил Украины – боеприпасами, противотанковым и высокоточным вооружением, медицинским имуществом и многим другим.
Военные самолеты садятся в Борисполе чуть ли не ежедневно.
Надеемся, что обороты их помощи и в следующем году не убавятся, а только возрастут многократно.
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