Момент падения попал на видео. Кадры уже распространили в сети, информирует 24 Канал.

Кстати Байден трижды споткнулся, пока поднялся на самолет: видео

Один из членов делегации Байдена упал с трапа самолета

На обнародованном видео можно увидеть, что пока Джо Байден здоровался с представителями Польши, один из пассажиров упал с лестницы, выходя из самолета. Кто именно упал – пока неизвестно, однако СМИ отметили, что это был один из членов делегации американского президента.

По предварительной информации, ничего серьезного с мужчиной не произошло, хотя его падение выглядело очень опасным.

Падение члена делегации Байдена: смотрите видео

Байден споткнулся на трапе президентского самолета

Напомним, что в 2021 году Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One. Президент США удержался на ногах и не упал.

Инцидент произошел, когда Байден взбирался на борт самолета Air Force One. Президент США отправлялся в штат Пенсильвания.

На видео видно, как лидер США поднимается по трапу с зонтиком в руках. Вокруг шел дождь. Байден фактически дошел до цели, но вдруг оступился и чуть не упал.

Кстати, 19 марта перед вылетом в Атланту Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу на борту Air Force One.