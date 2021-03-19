Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт Air Force One. Неприятный инцидент с ним произошел 19 марта перед вылетом в Атланту.

Глава государства вышел из вертолета, который приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, и направился к самолету. Именно на нем он должен был лететь в столицу штата Джорджия.

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Байден трижды споткнулся

Джо Байден начал взбираться по трапу и потерял равновесие, позже выровнялся, но через несколько ступенек споткнулся снова. Потом еще раз – в третий раз он практически упал, опершись на 3 точки.

Стоит заметить, что президент США не стушевался, он вытрепал штаны и все же поднялся на борт самолета. Перед дверью политик повернулся и помахал всем рукой.

В Белом доме успокоили американцев

В Белом доме отреагировали на неприятный инцидент и заявили, что глава государства чувствует себя "на 100% хорошо".

Обратите внимание! Джо Байден осенью 2020 года во время игр с собакой сломал ногу. В течение следующих нескольких недель ему пришлось носить специальный фиксатор.