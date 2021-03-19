Президент США Джо Байден кілька раз спіткнувся, піднімаючись по трапу на борт Air Force One. Неприємний інцидент з ним стався 19 березня перед вильотом до Атланти.

Глава держави вийшов з гелікоптера, який приземлився на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд, та попрямував до літака. Саме ним він мав летіти до столиці штату Джорджія.

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Байден тричі спіткнувся

Джо Байден почав підійматися трапом і втратив рівновагу, пізніше вирівнявся, але через кілька сходинок спіткнувся знову. Потім ще раз – втретє він практично впав, спершись на 3 точки.

Варто зауважити, що президент США не знітився, він витріпав штани та все ж піднявся на борт літака. Перед дверима політик повернувся і помахав усім рукою.

У Білому домі заспокоїли американців

У Білому домі відреагували на неприємний інцидент та заявили, що глава держави відчуває себе "на 100% добре".

Зверніть увагу! Джо Байден восени 2020 року під час ігор з собакою зламав ногу. Протягом наступних декількох тижнів йому довелось носити спеціальний фіксатор.