Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One. Правда, на этот раз президент США удержался на ногах и не упал.

Инцидент произошел, когда Байден поднимался на борт самолета Air Force One. Президент США отправлялся в штат Пенсильвания.

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Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания,

– говорится в сообщении.

На видео видно, как лидер Штатов поднимается по трапу с зонтиком в руках. Вокруг шел дождь.

Байден фактически дошел до цели, как вдруг оступился и едва не упал.

Байден снова споткнулся на трапе: смотрите видео

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/LvBJQy37VD — The Hill (@thehill) March 31, 2021

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