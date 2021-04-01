Черная полоса: Байден снова споткнулся на трапе президентского самолета – видео
Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One. Правда, на этот раз президент США удержался на ногах и не упал.
Источник:Твиттер The Hill
Инцидент произошел, когда Байден поднимался на борт самолета Air Force One. Президент США отправлялся в штат Пенсильвания.
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Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания,
– говорится в сообщении.
На видео видно, как лидер Штатов поднимается по трапу с зонтиком в руках. Вокруг шел дождь.
Байден фактически дошел до цели, как вдруг оступился и едва не упал.
Байден снова споткнулся на трапе: смотрите видео
Что было раньше
- 19 марта перед вылетом в Атланту Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.
- Во время третьего инцидента президент практически упал. Впрочем, Байден сохранил позитивный настрой и помахал собравшимся рукой.
- Американцы озаботились: что происходит с президентом. В то же время в Белом доме успокоили людей, сообщив, что глава государства чувствует себя "на 100% хорошо".
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