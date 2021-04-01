Джо Байден вкотре спіткнувся, підіймаючись трапом на борт літака Air Force One. Щоправда цього разу президент США втримався на ногах і не впав.

Інцидент стався, коли Байден підіймався на борт літака Air Force One. Президент США вирушав до штату Пенсільванія.

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Президент Байден сідає в літак Air Force One для вильоту в Піттсбург, штат Пенсільванія,

– мовиться у повідомленні.

На відео видно, як лідер Штатів підіймається по трапу з парасолькою у руках. Навколо періщив дощ.

Байден фактично дійшов до мети, аж раптом оступився і мало не впав.

Байден знову спіткнувся на трапі: дивіться відео

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/LvBJQy37VD — The Hill (@thehill) March 31, 2021

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