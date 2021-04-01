Чорна смуга: Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака – відео
Джо Байден вкотре спіткнувся, підіймаючись трапом на борт літака Air Force One. Щоправда цього разу президент США втримався на ногах і не впав.
Джерело:Твітер The Hill
Інцидент стався, коли Байден підіймався на борт літака Air Force One. Президент США вирушав до штату Пенсільванія.
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Президент Байден сідає в літак Air Force One для вильоту в Піттсбург, штат Пенсільванія,
– мовиться у повідомленні.
На відео видно, як лідер Штатів підіймається по трапу з парасолькою у руках. Навколо періщив дощ.
Байден фактично дійшов до мети, аж раптом оступився і мало не впав.
Байден знову спіткнувся на трапі: дивіться відео
Що було раніше
- 19 березня перед вильотом до Атланти Джо Байден тричі спіткнувся, піднімаючись по трапу на борт Air Force One.
- Під час третього інциденту президент практично впав. Втім Байден зберіг позитивний настрій і помахав присутнім рукою.
- Американці занепокоїлися: що відбувається з президентом. Водночас у Білому домі заспокоїли людей, повідомивши, що глава держави відчуває себе "на 100% добре".
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