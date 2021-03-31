Улюбленець Джо Байдена – німецька вівчарка Мейджор – знову напала на людину. Постраждав працівник Служби національних парків.

Речник першої леді США Джилл Байден – Майкл Лароса – розповів, що прикрий інцидент трапився під час прогулянки Мейджора.

Зауважте Джилл Байден побувала на робочій зустрічі у чорному пальті: елегантний look першої леді

Так, Мейджор вкусив людину під час прогулянки. Для обережності цю особу оглянула медична служба Білого дому, після чого постраждалий повернувся до роботи,

– наголосив Лароса.

Речник зізнався, що Мейджор "досі адаптується до свого нового оточення".

Що було раніше